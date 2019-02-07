Чубаров уверяет, что Порошенко согласился подать изменения в Конституцию по Крыму
Президент Украины Петр Порошенко согласился внести в парламент проект изменений в Конституцию относительно Крыма.
Об этом заявил нардеп от БПП Рефат Чубаров, передает РБК-Украина.
По его словам, после закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз необходимо уделить внимание обустройству страны изнутри.
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"Я подошел к президенту и сказал, что следующим шагом в ближайшее время должно быть внесение в Верховную раду изменений в Конституцию Украины относительно Крыма. Он согласился с такой точкой зрения", - отметил Чубаров.
Он подчеркнул, что имеет в виду статус Крыма, исходя из права крымскотатарского народа на самоопределение в составе Украины.
"Я убежден в том, что в этой строке - НАТО, ЕС - мы должны были поставить точку и добавить "статус Крыма как национально-территориальной автономии", - добавил Чубаров.
Напомним, еще в декабре Порошенко заявлял, что готов подать изменения в Конституцию по Крыму.
Ранее он также предлагал исключить из Конституции норму о Черноморском флоте РФ в Крыму.