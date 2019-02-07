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Чубаров уверяет, что Порошенко согласился подать изменения в Конституцию по Крыму

13:43, 07 февраля 2019
Политика
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Порошенко согласился подать изменения в Конституцию по Крыму / фото УНИАН

Об этом заявил нардеп от БПП Рефат Чубаров, передает РБК-Украина.

По его словам, после закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз необходимо уделить внимание обустройству страны изнутри.

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"Я подошел к президенту и сказал, что следующим шагом в ближайшее время должно быть внесение в Верховную раду изменений в Конституцию Украины относительно Крыма. Он согласился с такой точкой зрения", - отметил Чубаров.

Он подчеркнул, что имеет в виду статус Крыма, исходя из права крымскотатарского народа на самоопределение в составе Украины.

"Я убежден в том, что в этой строке - НАТО, ЕС - мы должны были поставить точку и добавить "статус Крыма как национально-территориальной автономии", - добавил Чубаров.

Напомним, еще в декабре Порошенко заявлял, что готов подать изменения в Конституцию по Крыму.

Ранее он также предлагал исключить из Конституции норму о Черноморском флоте РФ в Крыму.

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Теги: #Крым#черноморский флот#изменения в Конституцию