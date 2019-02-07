Нардеп Луценко на свой день рождения публично выругалась в Раде (видео)

Ирина Луценко ошиблась докладом по законопроекту и отреагировала очень эмоционально.

“Бляха-муха” - так с трибуны парламента представитель президента в ВР, народный депутат Украины Ирина Луценко отреагировала на свою ошибку относительно доклада по изменениям в Конституцию в части переименования Днепропетровской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, Ирина Луценко должна была докладывать по проекту закона “О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)” (регистрационный №9310).

На момент, когда председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявлял о начале рассмотрения вопроса, Луценко забегала в сессионный зал, поэтому не сориентировалась и начала докладывать по законопроекту, автором которого она является “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине” (9524).

Она говорила несколько минут, пока не начался шум в зале и председатель ВР сделал замечание Луценко, что она докладывает не по тому законопроекту.

На это Луценко эмоционально среагировала: “Бляха-муха” и пошла за материалом на свое рабочее место и вернулась с тем, чтобы с трибуны докладывать по изменениям в Конституцию.

Как известно, сегодня у Ирины Луценко день рождения, ее поздравляли коллеги и члены правительства.