Луценко подала иск на Гриценко: требует возместить 2,5 миллиона гривень

Нардеп добавила, что в случае победы в суде ее семья направит деньги на нужды армии.

Нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко подала иск на экс-министра обороны Украины, кандидата в президенты Анатолия Гриценко с требованием возместить 2,5 миллиона гривень моральной компенсации за оскорбление чести и достоинства семьи Луценко.

Об этом она сообщила в эфире телеканала ZIK.

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"2,5 миллиона гривень - это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы сделать платеж, который принимает Центризбирком у кандидатов в президенты. Если он нашел ее как будущий верховный главнокомандующий (это он так думает, но так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина), то проигранный им в суде иск обойдется ему в тот же задаток", – заявила Луценко.

Нардеп добавила, что в случае победы в суде ее семья направит деньги на нужды волонтерских организаций и на армию. По ее мнению, армия потеряла свою боеспособность в те времена, когда Гриценко был министром обороны.

Как сообщал УНИАН, 30 января генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что дает Гриценко 24 часа на извинения за слова о его сыне.

Луценко добавил, что его сын "ушел в 2014 году на фронт добровольцем и служил солдатом 2 орудия 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады".

Cупруга генерального прокурора Ирина Луценко заявила, что готовит судебный иск против Гриценко.