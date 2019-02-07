Довольный Порошенко и улыбчивая Супрун: как в Раде принимали изменения в Конституцию о курсе в ЕС (фоторепортаж)

Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037). За это решение проголосовали 334 из 385 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как депутаты, президент и члены Кабмина следили за принятием законопроекта, смотрите в фоторепортаже УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

Законом в преамбуле Конституции устанавливается, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.