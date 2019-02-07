Как Рада принимала изменения в Конституцию насчет курса на вступление в НАТО и ЕС (видео)

Предполагается, что этот вопрос будет рассматриваться около часа.

Верховная Рада Украины начала рассмотрение президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Андрей Парубий напомнил, что рассмотрение этого вопроса должно происходить по полной процедуре. Он прогнозирует, что на это необходимо будет около часа.

Он также отметил, что в рамках рассмотрения законопроекта в парламенте предполагается выступление президента.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2018 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

22 ноября Конституционный суд дал положительное заключение по этому законопроекту.

В тот же день Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

Законопроектом предусматривается в преамбуле Конституции установить, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.

Статьей 85 предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

В статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Статьей 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

В то же время, из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.