ЕСПЧ неожиданно отложил рассмотрение 27 февраля дела об оккупации Россией Крыма - ЕП

По информации "Европейской правды", стороны спора уже получили официальное уведомление о переносе слушаний.

Европейский суд по правам человека принял решение о переносе на не определенный пока срок публичных слушаний в "крымской" жалобе Украины против России.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Суда.

Причины такого переноса в Страсбурге не уточняют, сообщив только о факте переноса.

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"Суд решил перенести слушания, которые планировались на 27 февраля", заявили в суде. Также там пока не комментируют вероятную дату заседания. Сайт ЕСПЧ также сообщает, что заседание "отложено".

По информации "Европейской правды", стороны спора уже получили официальное уведомление о переносе слушаний. По данным собеседников ЕП, решение о таком переносе в столь короткое время до заседания является беспрецедентным. Стоит заметить также, что еще в пятницу такая возможность не рассматривалась – Суд в очередной раз подтвердил намерение заслушать "крымское дело" и открыл аккредитацию журналистов.

Как известно, 27 февраля ЕСПЧ намеревался провести открытое заседание, рассмотрев вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением Государственной думы.