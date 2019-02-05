В НФ поприветствовали открытие дела против Медведчука (видео)

"Народный фронт" призывает парламентские фракции подать свои кандидатуры в ВСК о вмешательстве России в выборы через своих агентов вроде Медведчука

Фракция "Народный фронт" приветствует решение Генеральной прокуратуры Украины, которая открыла уголовное производство против Медведчука.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, передает пресс-служба НФ.

"ГПУ наконец-то открыла уголовное производство против Медведчука. Фракция "Народный фронт" приветствует это решение Генпрокуратуры", - сказал он.

"Медведчук последовательно работает в интересах России. До недавнего времени он имел в переговорном процессе, а может и до сих пор имеет полуофициальный статус, якобы, для освобождения украинских заложников. Сложно сказать, кого Медведчук больше представлял в этих переговорах: Кремль или Украину", - отметил Максим Бурбак.

"Точно можно сказать лишь одно, что деятельность таких деятелей способствует не освобождению, а захвату новых украинских заложников. Медведчук последовательно оправдывает действия государства-агрессора и пытается обвинить в этой войне Украину. Медведчук призывает к капитуляции. Он пропагандирует федерализацию, а фактически - расчленение Украины, в которой будут вражеские анклавы, контролируемые из Москвы", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Медведчук постоянно летает в Москву. Видимо, для получения ценных указаний от своих хозяев. Теперь Кремль, фактически официально, через Медведчука, признал свою причастность к целому ряду так называемых телеканалов. В частности, речь идет о "112 канал Украина" и "NewsOne". Достаточно! Хватит это терпеть!", - подчеркнул руководитель фракции.

Он подчеркнул, что благодаря неравнодушному общественности и позиции фракции "Народный фронт", Генпрокуратура открыла уголовное производство против кума Путина Медведчука.

"Надеюсь, что дело Медведчука будет доказано и этот предатель получит должное наказание от Украинского государства", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также обратился к народным депутатам подавать свои кандидатуры в состав Временной следственной комиссии.

"Народный фронт" еще раз призывает парламентские фракции подать свои кандидатуры в ВСК о вмешательстве России в выборы через своих агентов вроде Медведчука", - Бурбак призвал своих коллег.

"Мы еще раз призываем Президента, как главу СНБО ввести санкции против кремлевско-медведчуковских телеканалов "112 Украина" и "NewsOne". Это не СМИ, а средства пропаганды. Верховная Рада соответствующее постановление приняла. Решение за Президентом и СНБО. Украинцы с нетерпением ждут эффективного противодействия вражеской агентуре", - резюмировал Максим Бурбак.