Дело Гандзюк: глава Херсонского облсовета Мангер заявил о готовности уйти с должности

Мангер приостановил членство в партии "Батькивщина" на время расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что если депутаты областного совета поддержат такое решение, он готов уйти с должности в связи с резонансным убийством активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом Мангер сообщил в эфире «Громадського».

На вопрос, готов ли Мангер уйти с должности, если социальное давление относительно дела Гандзюк будет продолжаться, он сказал, что это зависит от решения депутатов.

«Сегодня председатель облсовета избирается по (решению - ред.) количества депутатов, которые присутствуют в областном совете, так? Если у депутатов будет такое желание (сместить с должности - ред.), то есть процедура... и я всегда подчиняюсь закону», - заявил он.

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Также он сообщил о приостановлении своего членства в партии «Батькивщина» на время расследования убийства Гандзюк, чтобы прекратить все спекуляции.

Также он прокомментировал свои связи с Алексеем Левиным, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк.

«Господин Левин является помощником депутата господина Ставицкого, это депутат облсовета. Я с ним общался ровно настолько - как с помощником депутата, на этом точка. Госпожу Екатерину я лично не знал, мы с ней никогда не общались, вообще нигде не пересекались с ней... » — заявил Мангер.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 100 человек, среди которых друзья и родственники убитой Екатерины Гандзюк, провели пикет на пересечении улиц Банковая и Институтская с требованием к президенту Украины Петру Порошенко уволить должностных лиц, которые подозреваются в заказе убийства активистки.

Среди лиц, которых активисты назвали заказчиками убийства Гандзюк, прозвучало имя Владислава Мангера.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она скончалась.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

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5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбин якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве общественной активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который известен в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. Генпрокурор добавил, что Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

21 января 2019 года в Службе безопасности Украины заявили, что Левин был объявлен в международный розыск еще 10 декабря 2018 года.

28 января на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в Генпрокуратуре, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.