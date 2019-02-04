"Кто заказал Катю Гандзюк?": активисты провели пикет возле Администрации президента и зажгли файеры (фото, видео)

Участники акции жгли файеры и выкрикивали лозунг "Кожного ката чекає розплата".

Около 100 человек, среди которых друзья и родственники убитой Екатерины Гандзюк, провели пикет на пересечении улиц Банковая и Институтская с требованием к президенту Украины Петру Порошенко уволить должностных лиц, подозреваемых в заказе убийства активистки.

Как передает корреспондент УНИАН, акция организована в связи с тем, что в течение трех месяцев со дня смерти Гандзюк правоохранители не нашли заказчика ее убийства.

Организаторы акции убеждены, что есть все основания считать заказчиками убийства Гандзюк однопартийцев Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Активисты держали в руках баннеры с вопросом "Кто заказал Катю Гандзюк?».

Участники собрания возмущены, что эти фамилии до сих пор не названы официальными лицами и виновные не привлечены к уголовной ответственности.

На баннерах были указаны имена председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, перечеркнутые красной линией. По словам активистов, эти люди занимают должности в Херсонской областной администрации и являются представителями партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Еще активисты называют имя председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который является представителем партии "Батькивщина".

Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю. pic.twitter.com/MbwDLZqV6x — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019

Активисты убеждены, что обвинения Гордеева, Рищука и Мангера в заказе убийства Гандзюк обоснованы, и возмущаются, что эти лица до сих пор не уволены со своих должностей.

Во время акции активисты зажгли около 10 файеров и развернули большой плакат с портретом убитой херсонской активистки с надписью: "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?". Они произносили этот вопрос публично, а также выкрикивали лозунг "Кожного ката чекає розплата".

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За проведением акции наблюдали правоохранители из полиции диалога.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбин якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве общественной активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который известен в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. Генпрокурор добавил, что Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

21 января 2019 года в Службе безопасности Украины заявили, что Левин был объявлен в международный розыск еще 10 декабря 2018 года.

28 января на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в Генпрокуратуре, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.

«Сейчас официально объявлен в розыск организатора убийства, криминальный авторитет Москаленко, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи», - добавил отец Гандзюк.