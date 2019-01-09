В ВМС Украины рассказали, куда направляется российский эсминец "Североморск"

В ВМС ВСУ отметили, что таким образом Россия усиливает свою военную группировку в территориальных водах в районе временно оккупированного Крыма.

Российский ракетный эсминец «Североморск», который входит в состав Северного флота РФ, вошел в Черное море и направляется в порт оккупированного Крыма.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

«Что касается этого судна «Североморск» проекта 1155, то оно направляется в порт Севастополя», - заявили в пресс-службе.

В ВМС ВСУ отметили, что таким образом РФ усиливает свою военную группировку в территориальных водах в районе временно оккупированного Крыма.

В ведомстве добавили, что не располагают информацией, с какой целью РФ передислоцирует ракетный эсминец. «Мы не знаем их намерений», - сказал собеседник агентства.