В ВМС Украины рассказали, куда направляется российский эсминец "Североморск"
16:55, 09 января 2019Политика
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В ВМС ВСУ отметили, что таким образом Россия усиливает свою военную группировку в территориальных водах в районе временно оккупированного Крыма.
В ВМС ВСУ отметили, что не имеют информации, с какой целью РФ передислоцирует ракетный эсминец \ УНИАН
Российский ракетный эсминец «Североморск», который входит в состав Северного флота РФ, вошел в Черное море и направляется в порт оккупированного Крыма.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.
«Что касается этого судна «Североморск» проекта 1155, то оно направляется в порт Севастополя», - заявили в пресс-службе.
В ВМС ВСУ отметили, что таким образом РФ усиливает свою военную группировку в территориальных водах в районе временно оккупированного Крыма.
В ведомстве добавили, что не располагают информацией, с какой целью РФ передислоцирует ракетный эсминец. «Мы не знаем их намерений», - сказал собеседник агентства.
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