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В ВМС Украины рассказали, куда направляется российский эсминец "Североморск"

16:55, 09 января 2019
Политика
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В ВМС ВСУ отметили, что не имеют информации, с какой целью РФ передислоцирует ракетный эсминец \ УНИАН

 Российский ракетный эсминец «Североморск», который входит в состав Северного флота РФ, вошел в Черное море и направляется в порт оккупированного Крыма.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

«Что касается этого судна «Североморск» проекта 1155, то оно направляется в порт Севастополя», - заявили в пресс-службе.

В ВМС ВСУ отметили, что таким образом РФ усиливает свою военную группировку в территориальных водах в районе временно оккупированного Крыма.

В ведомстве добавили, что не располагают информацией, с какой целью РФ передислоцирует ракетный эсминец. «Мы не знаем их намерений», - сказал собеседник агентства.

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Теги: #Росія#Крим