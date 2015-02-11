СМИ: Российский журналист прыгнул с лаем на съемочную группу ТСН в Минске

Мужчина является журналистом российского пропагандистского канала LifeNews, пишет сайт ТСН.

Корреспонденту российского канала задавали вопросы о его профессиональной деятельности, в ответ на что он сначала предложил "познакомиться", а потом прыгнул на журналистку с громким лаем и пытался схватить ее за руку.

Читайте такжеПрямая трансляция переговоров в МинскеДругие журналисты предложили вывести наглого корреспондента из официального зала за неадекватное поведение.

Напомним. вчера в сети появилось очередное видео неадекватного поведения народного депутата от Оппозиционного блока Дмитрия Добкина.