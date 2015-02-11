СМИ: Российский журналист прыгнул с лаем на съемочную группу ТСН в Минске

19:40, 11 февраля 2015
Курьёзы
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В Минске во Дворце Независимости Беларуси, где проходят переговоры глав четырех государств по Донбассу, неизвестный мужчина прыгнул на журналистов ТСН с громким лаем.

Неизвестный оказался журналистом Лайфньюз

Мужчина является журналистом российского пропагандистского канала LifeNews, пишет сайт ТСН.

Корреспонденту российского канала задавали вопросы о его профессиональной деятельности, в ответ на что он сначала предложил "познакомиться", а потом прыгнул на журналистку с громким лаем и пытался схватить ее за руку.

Читайте такжеПрямая трансляция переговоров в МинскеДругие журналисты предложили вывести наглого корреспондента из официального зала за неадекватное поведение. 

Напомним. вчера в сети появилось очередное видео неадекватного поведения народного депутата от Оппозиционного блока Дмитрия Добкина.

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