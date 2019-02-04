Российские морпехи проводят учения в аннексированном Крыму

К учениям привлечено около тысячи военнослужащих и 50 единиц боевой техники.

Морские пехотинцы Черноморского флота Российской Федерации в рамках учений на полигонах «Перевальное», «Ангарский» и «Казачий» в аннексованном Москвой Крыму проводят стрельбы из стрелкового оружия и бронетехники.

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К учениям привлечены около тысячи военнослужащих и 50 единиц боевой техники, сообщает пресс-служба российского флота, передает радио Свобода.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в аннексованном Крыму называют незаконными.