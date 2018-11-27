Россия за последнее время втрое увеличила количество танков вдоль границ с Украиной – Порошенко

Президент добавил, что количество подразделений РФ, передислоцированных вдоль границы с Украиной по всей длине, кардинально возросло.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия за последнее время втрое увеличила количество танков на военных базах вдоль границ с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

«Мы имеем четкие данные, что это (нападение на украинские корабли - УНИАН) только начало», - заявил он.

«Разведка дала несколько доказательств», - добавил президент.

Он продемонстрировал журналистам спутниковые снимки российской военной базы, расположенной в 18 километрах от границы с Украиной от 17 сентября, 24 сентября и в октябре. «Количество танков на базах, расположенных вдоль границы Украины, выросло втрое», - заявил Порошенко.

Президент добавил, что количество подразделений РФ, передислоцированы вдоль границы с Украиной по всей длине, кардинально возросло.

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«Позиция о возможных учениях никак это увеличение не оправдывает», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня, 27 ноября, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00.

Согласно информации председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете "Голос Украины".