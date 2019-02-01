МинВОТ в вопросе Донбасса ориентируется на хорватский опыт мирной реинтеграции

В министерстве подчеркивают, что все псевдообразования боевиков должны исчезнуть, и должны быть созданы три компонента миротворческой миссии ООН - военный, полицейский и гражданский.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц рассматривают политико-дипломатическую реинтеграцию Донбасса по примеру хорватской Восточной Славонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш на пресс-конференции.

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«Мы видим исключительно политико-дипломатический и мирный путь. Но я подчеркиваю, сейчас много спекуляций со словом мир», - заявил Черныш.

"Политические и дипломатические механизмы должны сработать так, в том числе и через формат миссий, через процедуры, чтобы процесс не дал сбоя по возвращению территорий под контроль украинского правительства», - добавил он.

Черныш сказал, что Украина предложила введение трех компонентов на оккупированном Донбассе - гражданского, военного и полицейского.

«Но последовательность действий или параллельность некоторых процессов должны происходить по примеру, не по точной копии, а по примеру Восточной Славонии (в 1990-х на территории Хорватии было расформировано образование сербов и введена временная администрация ООН - УНИАН)», - заявил министр.

«То есть, первое - гражданский контроль является так же необходим как и военный. Поэтому, как только обеспечивается безопасность от линии соприкосновения до украинской (государственной) границы, как только милитаристский компонент обеспечивает безопасность, параллельно обычно происходит вхождение гражданского компонента так называемой миротворческой миссии по обеспечению мира», - заявил министр.

«И третий компонент полицейский должен происходить от линии до границы», - добавил он.

Черныш подчеркнул, что полностью управление оккупированной территорией переходит к гражданскому компоненту.

«Никаких там квази органов, суррогатных, которые там были образованы в связи с незаконными выборами не должны существовать в принципе как только там появятся управленцы с мандатом ООН», - сказал он.

Министр отметил, что милитаристский и полицейский компонент должны обеспечить контроль за украинской-российской границей.

Также он сказал, что надо обеспечить безопасность и контроль над границей, чтобы не было движения оружия и боевиков со стороны РФ, обеспечить равные возможности участия в выборах переселенцам и кандидатам.

«Компоненты и мандат (миротворческой) миссии мы предлагали по опыту Хорватии. И снова есть манипуляции. В Хорватии есть два опыта: опыт военной операции и второй опыт мирной реинтеграции. Мы говорим сейчас о мирной реинтеграции по принципу Восточной Славонии», - заявил он.