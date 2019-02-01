Эксперты узнали, сколько стоят услуги ботов для украинских политиков (фото, видео)

Услуги ботов могут стоить украинским политикам до 20 тысяч долларов, говорится в сюжете.

Услуги ботов для отбеливания репутации и искажения общественного мнения могут стоить украинским политикам до 20 тысяч долларов в месяц.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях". "Все зависит от того, какого качества создается аккаунт. Есть достаточно сервисов, которые предлагают создание от 20 центов до 20 долларов. Это – некачественные боты, которые могут быть забанены или удалены. Качественная поддержка – считается в тысячах долларов. Поддержка сети может стоить 3-4 тысячи долларов в месяц, 10 тысяч долларов в месяц в зависимости от того, сколько мы хотим охватить этими ботами", – пояснил журналистам медиаконсультант Александр Климашевский.

В распоряжении СМИ оказался документ, который оказался предложением от одной из фирм потенциальному политическому клиенту. Среди услуг – "формирование информационного поля и управления им в украинском сегменте фейсбука в предвыборный период". Например, с помощью "ботофермы" предлагают "вбрасывать" информацию, распространять ее и "троллить" оппонентов.

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Цены – по состоянию на осень 2018-го года. Так, согласно документу, работа с официальной страницей клиента в соцсети обойдется заказчику в пять тысяч долларов в месяц. Еще плюс полторы тысячи – мониторинг упоминаний о нем (в частности, в СМИ). За доплату обещают разгонять публикации для целевой аудитории и запускать нужные месседжи. В целом стоимость услуг таких специалистов составляет минимум 16-20 тысяч долларов в месяц.

Подобные "ботофермы" имеют пресс-службы многих украинских политиков – рассказал Дмитрий Раимов – политтехнолог, пиар-специалист, который имеет собственное пиар-агентство. Его компания, утверждает, также нанимает сотрудников, которые вели бы ненастоящие аккаунты. Раимов подчеркивает, что они работают исключительно на защиту репутации. Зато политики нередко нанимают агентства, которые бы "информационно атаковали".

"Обычно их мишени – чиновники и журналисты. То есть, когда выходит журналистское расследование – начинается трешняк. – объясняет Раимов. – Атаковать легче. Вбросил информацию – и дальше она уже распространяется сама".

По его словам, поддержка в соцсетях (написание комментариев и постов в защиту, парирование словесных атак пользователей) минимально обойдется политику в 2-5 тысяч долларов в месяц.

Он также пояснил, что страницы ботов, которые имитируют профили живых людей, обычно ведет один человек, и таких страниц может быть до 20. А фотографии берутся из соцсетей, которые на сегодня в Украине являются заблокированными.

Обычно для такой работы, говорит Раимов, нанимают студентов старших курсов.

"Я нанимаю студентов или политологов по специальности, или социологов, психологов по специальности. Интересно работать с психологами, потому что они понимают ритм ведения дискуссий. Они умеют вытянуть человека на эмоцию, – делится своим опытом политтехнолог. – Условно говоря, о чем вы можете говорить, если только что фонтан эмоций был", – рассказывает эксперт.

По его словам, в зависимости от должностей, они получают "неплохие средства по рынку".

"Если этот человек просто ведет комментарии, эти страницы, то менеджер страниц - его задача вести до 20 страниц несуществующих людей (...) он получает в месяц от 700 до 1500 долларов. (...) Руководители проектов имеют немного больше, потому что они координируют еще с десяток таких людей. Это такая пирамида управления", – говорит Раимов.