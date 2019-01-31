Геращенко: "Мирный план" по Донбассу – это самодеятельность Сайдика

Геращенко выразила свою озабоченность тем, что координаторы ОБСЕ в ТКГ и группах, вместо активной работы, часто занимаются имитацией или подменой процесса.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что «мирный план» по Донбассу, который предложил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик, является его самодеятельностью.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Представитель Генсека ООН только подтвердил мою оценку так называемого «плана Сайдика». Это чистая самодеятельность, на которую посол Сайдик не имел мандата ни от ОБСЕ, ни от ООН, ни от «нормандского формата», - написала она.

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Также Геращенко выразила свою озабоченность тем, что координаторы ОБСЕ в ТКГ и группах, вместо активной работы, часто занимаются имитацией или подменой процесса.

«Особое беспокойство вызывает их хронически - паническая угодливость перед Москвой. Москва откровенно разрушает и дискредитирует организацию ОБСЕ, которую представляют координаторы», - подчеркнула вице-спикер.

Кроме того, Геращенко сообщила, что в минских группах, в частности на последней встрече в среду, 30 января, никаких «мирных планов» посол Сайдик не представил и не обсуждал.

Напомним, координатор системы Организации Объединенных Наций - координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани заявляет, что ООН не имеет отношения к плану специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, но поддерживает предложения, призванные добиться мира на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 28 января Сайдик заявил о плане урегулирования ситуации на Донбассе с совместным участием ООН. Спецпредставитель ОБСЕ отметил необходимость подписания нового документа лидерами государств "нормандского формата". По его словам, предусмотрено, что Украина и РФ должны заключить договор, который затем должен быть одобрен парламентами.

Он уточнил, что речь идет о взаимодействии ООН и ОБСЕ под совместным руководством во главе с одним лицом, так называемым специальным представителем. Кроме того, со стороны Европейского Союза планируется организовать агентство по восстановлению и реконструкции по примеру уже существующего на Балканах.

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Сайдик также озвучил предложение создать переходную администрацию ООН на Донбассе, которая, среди прочего, будет наблюдать за тем, чтобы не ограничивать, а гарантировать соблюдением прав местного населения. Сюда также входит вопрос амнистии.

Также он отметил, что "Минские соглашения четко оговаривают, что представители так называемых районов Донецка и Луганска будут участвовать и будут услышаны в процессе (урегулирования)". "Мы предполагаем, что это должно быть так же даже после одобрения комплексного договора", - добавил Сайдик.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что представленный Сайдиком план является его личным видением, но о реальных вещах следует говорить после исчезновения "ЛНР" и "ДНР". По словам Климкина, предложения Сайдика никакого принципиально нового плана не представляют, но имеют прогресс в контексте необходимости введения международного компонента на Донбассе.

В то же время специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отметил, что план Сайдик направлен на поиски путей воплощения Минских соглашений.