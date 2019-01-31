В ООН открестились от "мирного плана" Сайдика по Донбассу

Прежде всего, в ООН поддерживают усилия "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ, подчеркнула координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

Координатор системы Организации Объединенных Наций - координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани заявляет, что ООН не имеет отношения к плану специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, но поддерживает предложения, призванные добиться мира на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лубрани сказала на пресс-конференции.

Она заявила, что читала о плане Сайдика. "Организация Объединенных Наций поддерживает ключевую роль. Прежде всего, мы поддерживаем Минские соглашения и переговоры, которые продолжаются, усилия "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в Украине", - отметила она.

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"ООН не является частью этих различных форматов, но мы, конечно, поддерживаем переговоры с целью мирного урегулирования конфликта", - подчеркнула Лубрани.

"Существуют различные предложения для достижения мира, и ООН непосредственно пока не вовлечена ни в одно из них", - сказала Лубрани.

Однако, по ее словам, все люди, которые страдают от конфликта и с которыми она общалась, сказали, что хотят мира. "Мы все хотим этого и, безусловно, ООН будет поддерживать любые такие усилия", - заверила Лубрани.

Как сообщал УНИАН, 28 января Сайдик заявил о плане урегулирования ситуации на Донбассе с совместным участием ООН. Спецпредставитель ОБСЕ отметил необходимость подписания нового документа лидерами государств "нормандского формата". По его словам, предусмотрено, что Украина и РФ должны заключить договор, который затем должен быть одобрен парламентами.

Он уточнил, что речь идет о взаимодействии ООН и ОБСЕ под совместным руководством во главе с одним лицом, так называемым специальным представителем. Кроме того, со стороны Европейского Союза планируется организовать агентство по восстановлению и реконструкции по примеру уже существующего на Балканах.

Сайдик также озвучил предложение создать переходную администрацию ООН на Донбассе, которая, среди прочего, будет наблюдать за тем, чтобы не ограничивать, а гарантировать соблюдением прав местного населения. Сюда также входит вопрос амнистии.

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Также он отметил, что "Минские соглашения четко оговаривают, что представители так называемых районов Донецка и Луганска будут участвовать и будут услышаны в процессе (урегулирования)".

"Мы предполагаем, что это должно быть так же даже после одобрения комплексного договора", - добавил Сайдик.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что представленный Сайдиком план является его личным видением, но о реальных вещах следует говорить после исчезновения "ЛНР" и "ДНР". По словам Климкина, предложения Сайдика никакого принципиально нового плана не представляют, но имеют прогресс в контексте необходимости введения международного компонента на Донбассе.

В то же время специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отметил, что план Сайдик направлен на поиски путей воплощения Минских соглашений.