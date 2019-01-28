В ОБСЕ разработали новый мирный план по Донбассу

Предполагается, что Россия и Украина должны заключить договор, который затем должен быть одобрен парламентами.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик рассказал о плане урегулирования ситуации на Донбассе с совместным участием Организации Объединенных Наций.

Об этом спецпредставитель ОБСЕ сообщил в интервью изданию Kleine Zeitung.

По словам Сайдика, после представления в Милане в декабре 2018 года во время министерского заседания ОБСЕ плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, официальный ответ не поступал.

«В течение многих лет мы видели, что не совсем понятно в Минских соглашениях. Обязательной частью является то, что для реализации центрального элемента, для проведения местных выборов необходима внешняя помощь. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН», - заявил Сайдик.

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Он отметил, что ОБСЕ может осуществлять оценку выборов, но не их проведение.

Кроме того, как заявляет спецпредставитель ОБСЕ, к этому вопросу еще добавляется всё измерение безопасности.

Сайдик подчеркнул, что важно задействовать ООН, так как наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не могут самостоятельно заниматься этими вопросами.

Он уточнил, что речь идет о взаимодействии ООН и ОБСЕ под совместным руководством во главе с одним лицом, так называемым специальным представителем.

«Это относится одновременно к военному компоненту и полицейскому компоненту со стороны ООН и продолжает действовать для мониторинговой миссии ОБСЕ, которая уже работает на месте», - сказал Сайдик.

Он добавил, что кроме того со стороны Европейского Союза планируется организовать агентство по восстановлению и реконструкции на примере того, что уже существует на Балканах.

«Это агентство будет сотрудничать, но не находиться под этим руководством (ООН и ОБСЕ). Планируется, что это агентство будет работать во всех районах Донецкой и Луганской областей», - подчеркнул Сайдик.

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Также спецпредставитель ОБСЕ отметил необходимость подписания нового документа со стороны лидеров государств "Нормандского формата".

"Это является центральным элементом. Нужен документ, который по-настоящему будет иметь политический и правовой вес. Минские соглашения не ратифицированы ни российским, ни украинским парламентами.

Это, конечно, проблема. Наша идея заключается в том, чтобы иметь этот политический вес, которого все потом будут держаться для воплощения документа, который также одобрен парламентами», - подчеркнул Сайдик.

Вместе с тем, он сообщил о предложении создания переходной администрации ООН на Донбассе, которая в числе прочего будет наблюдать за тем, чтобы не ограничивать, а гарантировать соблюдение прав местного населения. В это также будет входить вопрос амнистии.

Также он отметил, что «Минские соглашения четко оговаривают, что представители так называемых районов Донецка и Луганска будут участвовать и будут услышаны в процессе (урегулирования)».

«Мы предполагаем, что это должно быть так же даже после одобрения комплексного договора», - добавил Сайдик.

При этом он не назвал точную цифру персонала, которое потребуется для совместной миссии ООН и ОБСЕ.