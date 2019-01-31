Глава РПЦ Кирилл засобирался в Украину

Кирилл призвал паству бывшей УПЦ МП "твердо держаться веры, не поддаваться соблазнам".

Предстоятель РПЦ Кирилл надеется, что в будущем сможет побывать в Киево-Печерской лавре и встретиться с верующими бывшей УПЦ МП.

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Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает ТАСС. "Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня еще на то, чтобы посетить Украину. Политическая ситуация и конъюнктура - это такие скоропроходящие явления. Сегодня - одни политические силы, потом другие… У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня "героически отстаивает каноническое православие", - сказал он.

Ранее сообщалось, что глава РПЦ Кирилл теряет не только духовную поддержку, но и большие средства. Причиной таких потерь стало создание ПЦУ.