Главы МИД Чехии и Дании после визита в Мариуполь призвали ЕС быть готовым к "целенаправленным мерам" против РФ

Томаш Петршичек и Андрес Самуэльсен отмечают, что Россия должна прекратить препятствовать судоходству в украинские порты через Керченский пролив и в Азовском море.

Министры иностранных дел Чешской Республики и Королевства Дания Томаш Петршичек и Андрес Самуэльсен призывают Европейский Союз рассмотреть целенаправленные меры против Российской Федерации в случае отказа освободить украинских моряков.

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Как говорится в совместном заявлении глав МИД Чехии и Дании, размещенном на сайте чешского МИД, визит Петршичека и Самуэльсена в прифронтовой город Мариуполь направляет сигнал решительной поддержки Украине Чехией и Данией. В частности, этот визит предоставляет возможность получить непосредственное представление о человеческих и экономических трудностях, вызванных вооруженным конфликтом с участием поддерживаемых Россией вооруженных формирований на востоке Украины.

"Трудности, которые только усилились в Мариуполе и окружающих районах в результате недавних действий России в Керченском проливе и Азовском море. Дания и Чехия решительно осуждают российские действия и призывают Россию немедленно освободить 24 незаконно задержанных членов экипажей украинских судов, захваченных 25 ноября 2018 года. Если члены экипажей не будут освобождены, ЕС должен быть готов рассмотреть новые, целенаправленные меры против России. Россия должна обеспечить беспрепятственное свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него, и должна прекратить свои преследования судов на пути в украинские порты", - отмечается в заявлении.