НАТО продолжит давить на Россию насчет выполнения "Минска" - генсек Столтенберг

В Альянсе также продолжат требовать от РФ уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс продолжит оказывать давление на Российскую Федерацию в вопросе выполнения Минских соглашений.

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Как сообщается на сайте НАТО, об этом генсек сказал на встрече с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

В частности, они обсудили региональные вопросы и вопросы капиталовложений в оборонный сектор.

Также собеседники коснулись ситуации в Украине.

Столтенберг поприветствовал усилия Словакии по уменьшению напряжения, укрепления доверия и содействия диалогу, подчеркнув, что "НАТО продолжит давить на Россию для того, чтобы она уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и выполняла свои обязательства по Минским соглашениям".

В свою очередь Лайчак проинформировал Североатлантический совет о приоритетах Словакии на время председательства в ОБСЕ в 2019 году.