Темные времена для Порошенко: президенту нужна лояльность людей, которых он "множил на ноль" в течение каденции - журналист

Если Арсений Яценюк пойдет на выборы, перспективы Порошенко на второй тур будут похоронены в момент, когда об этом будет объявлено.

Если на съезде партии "Народный фронт", который запланирован на 2 февраля, будет принято решение о выдвижении Арсения Яценюка на пост президента, это окончательно "похоронит" перспективы Порошенко на второй тур.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал журналист Сергей Иванов.

"Несмотря на низкие текущие рейтинги, съезд НФ 2 февраля будет иметь важное значение для выборов, а сам факт выдвижения или невыдвижения Яценюка так или иначе повлияет на расклад кампании. Если Яценюк пойдет на выборы, перспективы Порошенко на второй тур будут похоронены в момент, когда об этом будет объявлено. Электоральное поле одно, ресурсы соизмеримы и этого достаточно, чтобы сбить Порошенко", - пишет журналист.

Иванов отмечает, что в руках "Народного Фронта" остается мощный ресурс в виде фракции в Верховной Раде, почти половины правительства с министром внутренних дел, секретаря СНБО, председателя Верховной Рады, международных связей Яценюка, развитой партийной структуры.

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По словам журналиста, выдвижение Яценюка усложнит для Порошенко возможность "монополизировать весь наработанный позитив, на который он очень рассчитывает".

Поэтому, убежден Сергей Иванов, Порошенко сейчас "позарез нужно вернуть лояльность людей, которых он как самостоятельно, так с помощью подручных и различных ситуативных партнеров множил на ноль в течение всей своей каденции, и в первую очередь - Арсения Яценюка".

Также журналист отметил "странную" госпитализацию в Австрии мэра Киева Виталия Кличко, который также является председателем партии Порошенко. Отмечается, что эта госпитализация делает невозможным его участие в сегодняшнем выдвижении Порошенко.

"Не хочу подвергать сомнению состояние здоровья мэра, пусть выздоравливает, но, согласитесь, учитывая непростую диспозицию, которая сложилась для президента на финальном отрезке избирательной кампании, вполне можно предположить, что Кличко учел позиции Банковой и не захотел окончательно портить себе электоральную карму, поэтому ушел на больничный. Собственно, это лишнее подтверждение того, о чем я говорю: Порошенко начали выставлять счета", - подытожил украинский журналист.

Ранее сообщалось, что по информации СМИ, выдвижение в президенты Петра Порошенко состоится 29 января в Международном выставочном центре в Киеве.