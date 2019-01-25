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СМИ узнали, где и когда Порошенко объявит о походе в президенты

11:56, 25 января 2019
Выборы 2019
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Скоро Порошенко объявит о походе в президенты / фото УНИАН

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники. Планируется, что там должны быть не только депутаты БПП, но и все члены правительства (Владимир Гройсман в том числе), представляющие эту политическую силу, и мэр Киева Виталий Кличко.

Как добавляют собеседники СМИ, это будет не съезд партии, скорее всего, Порошенко пойдет как самовыдвиженец.

Напомним, 31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания по очередным выборам президента Украины. Она продлится 90 дней.

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Теги: #выборы#Петр Порошенко