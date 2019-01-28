СБУ предотвратила вывоз из Украины двигателей для военных вертолетов (фото, видео)

Двое предпринимателей пытались продать двигатели почти за миллион долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили незаконный вывоз из страны авиационных двигателей, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в рамках официальных соглашений одна из стран Ближнего Востока направила украинской коммерческой структуре для осуществления ремонта четыре двигателя к вертолетам Ми-24. Однако из-за отказа заказчика оплатить стоимость выполненных работ двигатели перешли в собственность государства и были переданы для реализации коммерческой структуре.

Читайте такжеВ 2018 году СБУ предотвратила 8 терактов на территории Украины

Сотрудники СБУ задокументировали, что двое запорожских предпринимателей нашли покупателей на двигатели из страны, находящейся под санкциями Совета безопасности ООН, оценив стоимость товара почти в один миллион долларов. Также предприниматели гарантировали заказчикам изготовление пакета фальшивой документации для беспрепятственного вывоза агрегатов из Украины под видом гражданской продукции.

Правоохранители задержали дельцов в Запорожье при попытке реализовать заказчику четыре двигателя.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственные действия, в частности, обыски по месту жительства и работы задержанных.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения о совершении преступления.

Видео: Служба безпеки України

Правоохранителями проверяется информация о возможной причастности фигурантов производства к противоправным сделкам со страной-агрессором.