Запорожский УКРОП заявил о политическом преследовании со стороны прокурора области

30 января на сессии Запорожского городского совета правозащитник Прасол планирует привести факты незаконной деятельности запорожского прокурора Валерия Романова.

Прокурор Запорожской областной прокуратуры Валерий Романов незаконно объявил в розыск главу фракции УКРОП, депутата Запорожского городского совета, руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Александра Шевченко в Запорожье Михаила Прасола.

Об этом во время прямого эфира на своей странице в социальной сети Facebook заявил председатель фракции УКРОП в Запорожском областном совете, правозащитник Ярослав Гришин.

Совместно с Михаилом Прасолом он назвал такие действия со стороны руководителя облпрокуратуры Валерия Романова политическим преследованием депутата-укроповца. По словам Ярослава Гришина, это попытка со стороны облпрокурора заблокировать депутатскую и партийную деятельность Михаила Прасола.

«Как известно, долгое время мы с моим другом Михаилом Прасолом активно ведем правозащитную деятельность. В частности, к нам обращаются сотни горожан с жалобами на незаконную деятельность прокурора Запорожской области. Господин Романов уклонялся от наших депутатских приемов, от любых ответов на наши депутатские запросы, и вообще неизвестно, где находился два месяца. Судя по всему, он не придумал ничего лучшего, чем заблокировать полностью, по его мнению, нашу предвыборную работу. Ведь вместе с Михаилом Прасолом мы являемся доверенными лицами кандидата в президенты от Укропа Александра Шевченко в Запорожской области», – отметил Ярослав Гришин.

Правозащитник продемонстрировал постановление ГУ НП в Запорожской области об объявлении в розыск Михаила Прасола.

«Подписывать такую бумажку – юридический нонсенс и правовой абсурд. Михаил постоянно ведет активную политическую деятельность на сессиях, депутатских комиссиях и приемах граждан. Как его можно разыскивать? Нет ничего легче, чем найти его в Запорожье. Его находят тысячи запорожцев, но не прокурор области Романов», – подчеркнул Ярослав Гришин.

Также он добавил, что в среду, 30 января, на сессии Запорожского городского совета Михаил Прасол обязательно приведет факты деятельности Валерия Романова, который уничтожил систему правоохранительных органов в области.

Также Михаил Прасол подал на рассмотрение сессии проект решения о выражении недоверия прокурору Запорожской области.

Как отметил укроповец, уровень преступности в Запорожской области повышается, и сейчас регион занимает первое место по этому показателю. В то же время за период деятельности Валерия Романова на посту руководителя областной прокуратуры по его приказам уволено 83 профессиональных работника, что составляет треть от общего состава. Об этом говорится в письме прокуратуры Запорожской области № 11-223-17 от 06.06.2018.

Информацию о злоупотреблениях со стороны прокурора Запорожской области служебным положением Михаил Прасол изложил в депутатском обращении и направил в Генеральную Прокуратуру Украины и НАБУ.

Как известно, Валерий Романов работал в правоохранительных органах. Прокурором Запорожской области назначен в октябре 2016 года. За последние несколько лет сменил шесть мест работы. Был следователем прокуратуры в Николаеве, заместителем прокурора Кировоградской области, возглавлял Днепропетровскую прокуратуру. До перехода в Запорожье был заместителем прокурора Харьковской области.