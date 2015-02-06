Меркель и Олланд прибыли в Москву для переговоров с Путиным

Самолет Ангелы Меркель прибыл в московский аэропорт "Внуково-2" около 16.30 по киевскому времени, а примерно через 20 минут сел самолет Франсуа Олланда, передает "ЕвроПравда".

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, переговоры пройдут в Кремле. По информации пресс-службы президента РФ, украинские журналисты не допущены для освещения хода переговоров, так как «недостаточно места». Освещать эту встречу будут пулы глав Германии, Франции и России, добавил собеседник агентства.

Напомним, сегодня Ангела Меркель накануне визита в Москву заявила, что не уверена, что переговоры с Владимиром Путиным относительно Донбасса дадут результат.

Ранее западные СМИ сообщали, что план немецкого канцлера и французского президента по урегулированию конфликта на Донбассе предусматривает внеблоковость и федерализацию Украины.

Кроме того, сообщалось, что российский президент предложил Ангеле Меркель и Франсуа Олланду создать новое Приднестровье в Украине.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Ангела Меркель и Франсуа Олланд находились с визитом в Киеве. В ходе визита они провели переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.