ГПУ подготовила Жириновскому подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины

Согласно информации, инкриминируемое депутату Госдумы преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении депутату Государственной думы Российской Федерации Владимиру Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

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В сообщении сказано, что досудебным расследованием установлено, что Жириновский, находясь на территории Российской Федерации, в феврале 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов и во время собрания (митинга) совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины к Российской федерации.

"Далее, 28 февраля 2014 года, находясь на территории Украины, а именно в городах Симферополе и Севастополе, указанное лицо путем провозглашения публичных призывов к жителям полуострова и его высокопоставленным лицам подстрекало их к совершению активных умышленных действий с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины", - отмечает ГПУ.

Также сообщается, что Жириновский подписал и обеспечил представление 17 марта 2014 года в канцелярию Посольства Республики Польша в Москве письма-обращения к чрезвычайному и полномочному послу Республики Польша, в котором содержатся призывы к руководству Польши в организации и проведении на территории отдельных западных областей Украины референдумов, по примеру проведенного незаконного референдума на территории АР Крым и г. Севастополя, о передаче отдельных областей Украины в состав соседних государств, в том числе Польши.

Также отмечается, что 20 марта Жириновский, будучи депутатом Государственной думы Российской Федерации, проголосовал за принятие федеральных законов о включении Российской Федерацией в ее состав АР Крым и г. Севастополя, что в дальнейшем привело к полномасштабной оккупации территории АР Крым и г. Севастополя.

По этим фактам преступной деятельности 22.01.2019 работниками управления надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины составлено сообщение о подозрении В.Жириновскому в совершении уголовного преступления (преступления), предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины.

"Инкриминируемые В.Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении ГПУ.

В ГПУ напоминают, что в 2014 году Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Российской Федерации за содействие в дестабилизации ситуации в Украине и оккупацию полуострова Крым. Эти санкции также включают индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет в предоставлении виз и замораживание активов отдельных лиц, в том числе Жириновского. Аналогичные санкции введены Канадой, Австралией и Швейцарией.

"Кроме того, в отношении В.Жириновского и других лиц указом президента Украины от 15.05.2017 №133/2017 принято решение СНБОУ от 28.04.2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое предусматривает отказ в предоставлении и отмену виз, применение других запретов въезда на территорию Украины; блокирование активов и временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом", - отмечают в ГПУ.

ГПУ продолжает принимать исчерпывающие меры с целью установления всех лиц, причастных к совершению этого и других преступлений против Украины, и привлечения виновных к определенной Уголовным кодексом Украины ответственности.