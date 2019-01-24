Судья объяснил, почему с Януковича сняли часть обвинений

Прокуроры не представили суду достаточных доказательств, свидетельствующих, что Янукович действовал с целью сепаратизма, то есть посягал на целостность и неприкосновенность Украины.

Председательствующий по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича судья Владислав Девятко объяснил, почему была снята часть обвинений.

Читайте такжеСудьи зачитали уже около 100 страниц приговора по делу о госизмене Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения оглашения приговора, разъясняя решение суда, судья сказал: "Уважаемая сторона обвинения, вы надлежащими допустимыми доказательствами доказали, что Янукович способствовал Российской Федерации в совершении преступления против мира, ведении агрессивной войны. За указанные преступления суд назначил обвиняемому наказание. Вместе с тем, вы не предоставили суду достаточных доказательств, свидетельствующих, что Янукович действовал с целью сепаратизма. То есть, что в его действиях есть состав преступления по статье 110 Уголовного кодекса. Учитывая изложенные обстоятельства суд оправдал Януковича по статье 110 Уголовного кодекса Украины".

Обращаясь к защитникам Януковича, Девятко заметил, что у Януковича есть право ходатайствовать о помиловании.

Как сообщал УНИАН, суд признал экс-президента Виктора Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса и приговорил к 13 годам лишения свободы.