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Судья объяснил, почему с Януковича сняли часть обвинений

17:42, 24 января 2019
Политика
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У Януковича есть право подать ходатайство о помиловании, отметил судья / фото Wikimedia Commons

Председательствующий по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича судья Владислав Девятко объяснил, почему была снята часть обвинений.

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Как передает корреспондент УНИАН, после завершения оглашения приговора, разъясняя решение суда, судья сказал: "Уважаемая сторона обвинения, вы надлежащими допустимыми доказательствами доказали, что Янукович способствовал Российской Федерации в совершении преступления против мира, ведении агрессивной войны. За указанные преступления суд назначил обвиняемому наказание. Вместе с тем, вы не предоставили суду достаточных доказательств, свидетельствующих, что Янукович действовал с целью сепаратизма. То есть, что в его действиях есть состав преступления по статье 110 Уголовного кодекса. Учитывая изложенные обстоятельства суд оправдал Януковича по статье 110 Уголовного кодекса Украины".

Обращаясь к защитникам Януковича, Девятко заметил, что у Януковича есть право ходатайствовать о помиловании.

Как сообщал УНИАН, суд признал экс-президента Виктора Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса и приговорил к 13 годам лишения свободы.

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Теги: #суд#Янукович#приговор#Виктор Янукович