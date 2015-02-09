Минюст хочет уволить 40 судей, которые отказались проходить люстрационную проверку

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Основанием для такого обращения стало непредставление профессиональными судьями заявления, предусмотренного ч.1 ст. 4 Закона Украины "Об очищении власти". Данная статья предусматривает письменное согласие на проведение люстрационной проверки.

В соответствии с нормами закона, неподача заявления в десятидневный срок с начала проверки является основанием для освобождения лица от занимаемой должности не позднее, чем на третий день после истечения данного срока.

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Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что процесс люстрация не будет приостанавливаться, несмотря на замечания Венецианской комиссии. По его словам, сейчас в Украине продолжается вторая волна люстрации, когда проверку проходят высшие чиновники.