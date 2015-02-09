Ярему и его людей уволили из ГПУ, и.о. генпрокурора станет его заместитель Шокин - источник
16:38, 09 февраля 2015Политика
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Вместе с генпрокурором Виталием Яремой с ГПУ идут и его ближайшие соратники.
Ярему уволили - источник / Фото УНИАН
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источник из близкого окружения президента.
Читайте такжеПорошенко готов принять отставку Яремы - источникиКак рассказал собеседник, вместе с Виталием Яремой президент уволил его заместителей Олега Залиско, Олега Бачуна и Анатолия Даниленко.
Исполняющим обязанности генпрокурора будет назначен нынешний заместитель Яремы Виктор Шокин.
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