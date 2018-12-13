ЦИК Украины прекратила сотрудничество с российскими коллегами

Такое решение принято в связи с приостановлением действия договора о дружбе с Россией.

Центральная избирательная комиссия Украины прекратила действие протокола о сотрудничестве с ЦИК России.

Об этом сообщает отдел взаимодействия со средствами массовой информации Секретариата Центральной избирательной комиссии.

«Ввиду вступления 12 декабря 2018 года в силу Закона "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", Центральная избирательная комиссия сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Украины, подписанного 24 февраля 2000 года, что освобождает Комиссию от обязательства по его выполнению», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», внесенный президентом Украины.

Законом прекращается с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, заключенного 31 мая 1997 в Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года.

В законе указывается, что прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что является существенным нарушением этого договора.

Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.