Климкин: Украина по факту не имеет никаких дипломатических отношений с РФ

По словам министра, эти отношения сведены к абсолютному минимуму, который направлен только на защиту украинских граждан в РФ.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина по факту не имеет никаких дипломатических отношений с Российской Федерацией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.

«Меня очень часто спрашивают о дипломатических отношениях с РФ. Действительно важный момент, эмоционально и для меня очень важен. Но давайте поймем, что у нас более 2,5 млн украинцев, которые находятся сегодня в Российской Федерации, почти 70 политических заключенных на территории РФ и оккупированного Крыма», - сказал министр.

«У нас по факту нет никаких дипломатических отношений с РФ. Они минимизированы до абсолютного минимума, который направлен только на защиту наших граждан. Но мы ищем формулу, и как только мы эту формулу найдем, мы обязательно ее применим. На сегодняшний день сознательно не буду говорить больше, но мы к этому безусловно идем», - подчеркнул он.