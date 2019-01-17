Украина требует немедленного разблокирования процесса освобождения заложников и политзаключенных - Геращенко

Все украинские переговорщики ТКГ в 4 группах отметили ключевые позиции урегулирования войны на Донбассе.

Украинская сторона требует немедленного проведения совместного заседания Трехсторонней контактной группы и гуманитарной подгруппы для разблокирования процесса освобождения заложников и политзаключенных, а также осуждает деструктивную позицию РФ, которая не скрывает, что будет блокировать все здоровые инициативы и ожидает смены власти в Украине.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Читайте такжеДенисова предложила РФ сообщить предложения по списку на обмен украинцев на россиян

"Минск. Наш представитель в ТКГ Евгений Марчук, все украинские переговорщики в 4 группах отметили ключевые позиции урегулирования войны на Донбассе. Первое: немедленная отмена «результатов» псевдовыборов на оккупированном Донбассе и роспуск всех псевдоорганов псевдовласти. Неукоснительное соблюдение со стороны РФ и их марионеток пунктов Минских соглашений, начиная с выполнения режима тишины и вывода войск и техники. Крым и Азов - это Украина", - подчеркнула Геращенко.

Также, по ее словам, украинская сторона настаивает на присутствии там СММ ОБСЕ и постоянно действующего пункта мониторинга в Керчи.

"Моряки-военнопленные должны быть освобождены без каких-либо условий. Мы осудили позицию российского омбудсмена (Татьяны) Москальковой, которая не была на судилищах над нашими моряками и убежала от встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, в последнюю минуту отменив договоренность о переговорах СМСкой», - написала Геращенко.

"Мы требуем немедленного проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы для разблокирования процесса освобождения заложников и политзаключенных и осуждаем деструктивную позицию РФ, которая не скрывает, что будет блокировать все здоровые инициативы и ожидает смены власти в Украине. Мы настаиваем, что вопрос безопасности на Донбассе и освобождения заложников - это вопрос сегодняшнего дня и немедленного выполнения, и заложники не должны ждать апреля. Мы обратили внимание координаторов ОБСЕ на постоянный срыв режима тишины со стороны РФ и их марионеток на Донбассе", - подчеркнула она.

В то же время, как добавила Геращенко, украинская сторона не считает возможным "сложить лапки" на период избирательной кампании и прекратить борьбу за освобождение заложников и политзаключенных.

"По требованию украинской стороны на ТКГ еще раз поставили вопрос освобождения подростков из Ясиноватой, и надеемся, что в этом вопросе вскоре будет прогресс", - резюмировала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.