Как грешники в Раде с «нечистью» воевали

Во время обсуждения законопроекта об изменении подчиненности религиозных общин до проклятий не дошли, но обвинений в неканоничности церкви с обеих сторон хватало. Депутат Вадим Новинский из «Оппозиционного блока» пытался вывести свою рать – сторонников Русской православной церкви – на борьбу «с раскольниками», как они называют сторонников и прихожан канонической Православной церкви Украины. Требовал от спикера Андрея Парубия не ставить на голосование законопроект о подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица. А тот отмахнулся от него со словами: «Нечисть, отойди от меня». Это говорит о «высоких» отношениях между светскими законодателями страны.

Закон, на самом деле, очень необходим, потому что юридически должен быть четко установлен механизм перехода религиозных общин из подчинения Москве. Понятно, что написан он под сегодняшнюю ситуацию, когда после получения Томоса стал интенсивным процесс перехода церковных общин из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины (ПЦУ). Кстати, принимался он не просто, проводилось несколько голосований, потому что в зале парламента не было необходимых 226 народных депутатов, которые бы поддержали его.

Но в конце концов 229 карточек депутатов проголосовали за принятие в первом чтении соответствующего законопроекта, и в целом как закона. Главные положения его - решение о переходе общины к другой церкви принимаются общим собранием религиозной общины, которые происходят в соответствии с уставами этих обществ. В тех уставах должно быть определено, сколько необходимо присутствующих, чтобы был кворум на собрании. И уже тогда большинство – не менее двух трети участников собрания – принимают решение. При этом, решение об изменении подчиненности удостоверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, которые его поддержали. Народный депутат Украины Виктор Еленский (фракция «Народный фронт») отметил на заседании парламента, что законом предусмотрено: после того, как религиозная община приняла решение об изменении своей подчиненности, накладывается мораторий на отчуждение ее имущества до того времени, пока эта процедура юридически не будет завершена.

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Конечно, часть общества может не поддержать такое решение, поэтому в законе предусмотрено, что эта часть верующих имеют право образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем). Норма замечательная, но вот с ее практической реализацией могут возникнуть проблемы, потому что люди часто не терпимы к чужим взглядам, чужим предпочтениям, в том числе религиозным, особенно, когда они обострены войной с Россией. Помню, как несколько десятков лет назад в одном из сел Ивано-Франковской области перессорилась община за церковь и никто не собирался выполнять договоренности о поочередном служении в храме. В итоге все это вылилось в то, что часть общества не пустила родственников с «противоположной стороны» в храм отпеть общего родственника-покойника и «изгнанники», в знак протеста, привезли тело мужа в гробу в областног центр. Там оно несколько дней лежало возле здания областного совета и ОГА. Сейчас важно избежать таких случаев. Ибо это точно не имеет ничего общего ни с верой, ни с Богом.

...Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Но, в настоящее время, подписание закона заблокировано двумя проектами постановлений депутатов из фракции «Оппозиционный блок», которые консолидировано не голосуют за решение о поддержке украинской армии, Томоса и любых решений относительно признания России агрессором. И это – временная проблема, парламент, очевидно, не поддержит два проекта экс-регионалов по отмене закона об изменении подчиненности религиозных общин, и Парубий его подпишет и передаст на подпись президенту.

Однако мы снова получили очередную мину замедленного действия на будущее. Ведь, на самом деле, закон был принят со многими нарушениями Регламента Рады, и он дорабатывался с нарушениями, и принимался – также с нарушением процедуры. А, значит, дальше будет обращение антиукраинских сил украинского парламента в Конституционный суд. Об этом уже заявили депутаты из фракции «Оппозиционный блок». А после рассмотрения соответствующих жалоб в КС, мы вполне можем получить решение о признании закона таким, что принят с нарушениями, и он будет признан неконституционным. А примеров у нас уже есть немало. Особенно подобный сценарий выглядит реалистично при смене власти после президентских и парламентских выборов.

Всегда удивляет, почему нынешним властям все нравится делать кое-как. Давно все знали, что «церковный вопрос» надо решать – но не «завалили» старый законопроект 2016 года, чтобы расчистить поле для нового закона и спокойно пройти с ним всю процедуру.

Отвратительно, когда политики путают духовное с предвыборным

Хотя, ответ сейчас известен. Потому что всегда возникают проблемы там, где начинается политика, а, особенно, когда речь идет о предвыборных гонках. Отвратительно, когда политики путают духовное с предвыборным и не думают о том, что, пытаясь как можно скорее выжать максимум электоральных дивидендов с каждого события – они своими руками гробят то, что стало и их достижением. Порошенко действительно много сделал для получения Томоса украинской церковью. Но ПЦУ точно не расшифровывается как порошенковская церковь Украины. Возить по Украине во время избирательной кампании предстоятеля единой поместной Православной церкви Украины Епифания в роли, по сути, агитатора – воняет душком российским, когда церковь работает обслугой власти.

Важно, чтобы работал закон и не было допущено противостояния на религиозной почве. Потому что Россия и ее сторонники в Украине заинтересованы именно в крови и противостоянии. И именно этим нас пугают. Хотя на самом деле, как и всегда, любое противостояние, если и случится, будет идти не за веру и не за Бога, а за деньги, огромные потоки бумажек, которые циркулируют в церковной сфере.

Надежда Пришляк