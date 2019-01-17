Переход приходов в ПЦУ: Рада приняла важный закон об изменении подчиненности религиозных общин

За изменение подчиненности церкви должно проголосовать не менее двух третей участников общего собрания религиозной общины.

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)" (№ 4128-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении и в целом как закона проголосовали 229 народных депутатов Украины.

Голосование проходило несколько раз, так как не хватало необходимого минимума в 226 голосов.

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Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок", "за" был только 1 депутат от группы "Видродження", из фракции "Блок Петра Порошенко" за закон проголосовали 86 народных депутатов, из "Народного фронта" - 65, из "Самопомочи" - 16, из фракции Радикальной партии – 17, из фракции "Батькивщины" - 9, из группы "Воля народа" - 5.

Законом вносятся изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", которыми определено, что религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

В законе указано, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины. Такие общее собрание религиозной общины может созываться ее членами. Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимого для признания полномочным общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом (положением).

Определено, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение.

Как заявил народный депутат Виктор Еленский (фракция "Народный фронт"), после того, как религиозная община приняла решение об изменении своей подчиненности, накладывается мораторий на отчуждение ее имущества до тех пор, пока эта процедура юридически не будет завершена.

По его словам, также предусмотрены изменения "в процесс регистрации (религиозной общины - УНИАН) и чтобы избежать так называемой двойной регистрации".

"Еще раз хочу подчеркнуть: это закон для всех религиозных общин. Этот закон предусматривает, что те недоразумения, которые возникают при изменении религиозной общиной своей религиозной подчиненности, будут во многом минимизированы", - отметил Еленский.

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Законом предусмотрено, что часть общины, не согласная с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем).

Также законом внесены изменения в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", которыми определено, что наименование религиозной организации может содержать информацию о ее организационно-правовой форме исключительно по желанию такого юридического лица.

Предусмотрено, что для государственной регистрации включения сведений о юридическом лице - религиозной организации, устав которой зарегистрирован до 1 января 2013 года и сведения о которой не содержатся в Едином государственном реестре, подается заявление о государственной регистрации включения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр, а также копия справки из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины и копия решения уполномоченного органа религиозной организации о назначении руководителя такой организации.

Заключительными положениями закона предусмотрено, что религиозная организация, в случае принятия решения об изменении подчиненности, сообщает об этом решении в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, или областные, Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации, а в Автономной Республике Крым - Совет министров АРК, которые обеспечивают обнародования этого решения на своем официальном сайте.

При этом уставы (положения) религиозных организаций должны быть приведены в соответствие с этим законом в течение года со дня вступления его в силу. До приведения уставов (положений) в соответствие с законом религиозные организации руководствуются положения действующих уставов (положений) в части, не противоречащей настоящему закону.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.