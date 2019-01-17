Епифаний рассказал, когда может состояться его возведение на Киевский престол

По словам митрополита Киевского и всея Украины, после официальной интронизации состоится первое заседание Священного синода ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что его интронизация (возведение на престол) может состояться в начале февраля.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой». «Интронизация будет в начале февраля месяца. Это будет объявлено официально. Пока объявление как такового нет. Мы объявим это официально. И, соответственно, уже после официальной интронизации состоится первое заседание Священного синода», - сказал Епифаний.

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Интронизация - это торжественное богослужение, во время которого осуществляется возведение новоизбранного предстоятеля церкви на его кафедру.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.