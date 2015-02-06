Порошенко одобрил закон, который повышает призывной возраст до 27 лет

Закон №116-VIII, в частности, направлен на урегулирование призыва граждан на срочную воинскую службу, введение уголовной ответственности за уклонение от прохождения воинской службы по призыву лиц офицерского состава, расширение перечня категорий граждан, которые могут быть приняты на воинскую службу по контракту в особый период , проведение более эффективной подготовки военнослужащих срочной воинской службы по военно-учетным специальностям, обеспечение повышения социальной защиты военнослужащих.

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Также Закон предусматривает повышение призывного возраста до 27 лет и уменьшение количества оснований для получения гражданами Украины отсрочки от прохождения срочной службы.

Документом указано, что за работниками, которые были призваны во время мобилизации, на особый период и подлежат увольнению с воинской службы в связи с объявлением демобилизации, но продолжают воинскую службу по контракту, сохраняется место работы (должность), средний заработок на предприятии, в учреждении, в организации, независимо от подчинения и формы собственности, более чем на один год.

Документ был принят Верховной Радой 15 января.