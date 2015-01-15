В Украине призывной возраст увеличен до 27 лет

За соответствующий закон (№ 1525) о внесении изменений в законодательство относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы и вопросов социальной защиты граждан, которые проходят военную службу во время особого периода, за основу и в целом проголосовали 256 народных депутатов из 327 зарегистрированных в сессионном зале.

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До принятия этого решения призывной возраст в Украине ограничивался 25 годами.

Законом предусмотрено увеличение сроков срочной военной службы независимо от вида Вооруженных сил (18 месяцев) и полученной степени высшего образования "магистр" (12 месяцев).

Также законом предусмотрено отменить ныне действующую норму об отсрочке от призыва при наличии в семье двух и более сыновей, один из которых проходит срочную военную службу (до сих пор отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам предоставлялась призывнику на время прохождения срочной военной службы его братом).

Также в законе отмечается, что теперь контракт о службе можно заключать не на 5 лет, а на срок от 1 до 5 лет.

Кроме этого, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона усиливающий ответственность военнослужащих за нарушение дисциплины. За это решение проголосовали 242 народных депутата.

Законопроектом планируется установить, что наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне будет назначаться только военнослужащим срочной службы.

Также законопроект предусматривает ужесточение наказания за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим. Кроме этого превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий повлечет за собой арест с содержанием на гауптвахте сроком до 10 суток.

Также определяется, что нарушение правил несения пограничной службы будет караться 10 сутками гауптвахты. За распитие алкогольных напитков законопроектом предусмотрен штраф или наказание в виде до 10 суткок гауптвахты.