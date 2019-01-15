В бывшей УПЦ МП заявили, что не собираются уезжать из лавры и тянуть большую колокольню в Москву

Архимандрит уверяет, что реставрировали и храмы, и их части.

Украинская православная церковь Московского патриархата не намерена выезжать из Киево-Печерской лавры или вывозить святыни в Россию.

Об этом на брифинге 15 января заявил архимандрит Поликарп, передает "Украинская правда".

Никуда мы не собираемся уезжать из нашей святыни – ни в Россию, никуда, потому что мы украинцы, мы живем на своей земле, молимся за свой народ и за свою страну, чтобы Господь ее благословлял", - сказал он.

Поликарп добавил, что лавру УПЦ МП получила в ужасном состоянии, но понемногу привела ее в порядок.

"Запущены храмы были страшно. То состояние, в котором была наша святыня в 88 году и сейчас – как небо и земля. И дорожки, по которым мы ходим – раньше сплошные боюры были, а теперь ровные – такие хоть бочком катись", - сказал он.

Архимандрит уверяет, что реставрировали и храмы, и их части.

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"Вот иконостас. Вы посмотрите на эту позолоту. Позолота, которую принимали, была такая как в Святой Софии – не знаю, что там хранят – ну точно пыль 19 века хранят – что не постыдились так называемый объединительный собор проводить на фоне той страшной позолоты, что даже трещины прямо до самого дерева. В 90-х годах капитально была проведена реставрация иконостаса", - сказал Поликарп.

Он заверил, что все это может увидеть любой посетитель лавры.

"И кто нам может сказать, что мы не храним нашу святыню и что мы не патриоты? Так вот я наших оппонентов разочарую: мы свою степень патриотизма проявляем, и мы в свою святыню все пожертвования человеческие вкладываем – и все это вы можете прийти и увидеть", - сказал архимандрит.

"Мы никуда отсюда уезжать не собираемся и вывозить святыни, и Лаврскую большую колокольню через Днепр тащить в Москву не собираемся", - подытожил представитель УПЦ МП.

Напомним, 8 января министр культуры Евгений Нищук рассказал, что инвентаризация в Киево-Печерской лавре обнаружила пропажу нескольких ценных икон – но потери могли произойти "еще до 2003 года".