Керри: вопрос дополнительных полномочий Донбассу в составе Украины - на повестке дня

Об этом заявил в ходе совместного брифинга с премьер-министром Украины Арсением Яценюком государственный секретарь США Джон Керри.

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«Украина не раз отмечала свою поддержку решению парламента о предоставлении дополнительных экономических и политических полномочий Донецкой и Луганской областям. Это решение все еще на повестке дня и может быть воплощено. Так же, как и решение о проведении честных и свободных выборов в регионах, - сказал Джон Керри. – Вот что является условием мира и должно быть принято всеми сторонами. Как только украинские семьи вернутся в свои дома, вопрос санкций в отношении России будет незамедлительно ослаблен».