США оставляют России шанс прекратить огонь и улучшить отношения с ЕС и США - Керри

Соединенные Штаты Америки оставляют России шанс прекратить огонь и улучшить отношения с Евросоюзом и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал госсекретарь США Джон Керри на совместном брифинге в Киеве с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

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«Президент Путин может сделать выбор, который может прекратить эту войну, и вместе с президентом Порошенко двигаться к миру. Есть возможность для России выйти из этой ситуации, и такой шанс был предоставлен ей в течение последних нескольких месяцев, но, к сожалению, они этими возможностями не воспользовались. Однако и сейчас есть еще возможность использовать то, что есть. Есть способ отойти от ситуации, которая сейчас есть, и завязать более тесные связи с Европой, США, но все это должно начаться с прекращения огня», - сказал Керри.