Керри обещает, что США не закроют глаза на "российскую агрессию"

США не могут закрыть глаза на российскую агрессию, а Россия должна выбрать дипломатический путь разрешения конфликта на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом госсекретарь США Джон Керри сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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“Мы хотим дипломатического разрешения, но мы не можем закрыть глаза на поставки танков, которые поступают через украинско-российскую границу на Донбасс. Мы также не можем закрыть глаза на российских боевиков, которые воюют на востоке без знаков отличия, а также на то, что Россия возглавляет незаконные группировки сепаратистов на поле боя. Мы не можем закрыть глаза на современные ракеты и современные радарные возможности и другие военные возможности в технологическом плане, которые Россия переправляет через границу, через суверенную линию...”, - отметил Керри.

В этой связи он заявил, что такие действия России нарушают Минские соглашения относительно необходимости начать соблюдение устойчивого режима прекращения огня.