Госспецсвязи опровергает информацию об отстранении от должности гендиректора КРРТ Пивнюка

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) опровергает информацию об отстранении генерального директора Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения (КРРТ) Александра Пивнюка от занимаемой должности, о чем вчера, 4 февраля, сообщил на своей странице в Facebook министр информационной политики Юрий Стець.

«До сих пор нет решения правительства об отстранении А.Пивнюка от исполнения обязанностей гендиректора КРРТ… Пока А.Пивнюк юридически остается руководителем КРРТ», - сообщается на странице Госспецсвязи в сети Facebook.

Согласно сообщению, обвинение Стеця в «предательстве и саботаже» является беспочвенным, так как позиция Госспецсвязи и КРРТ по вопросам отключения трансляции российских телеканалов и восстановления вещания украинских каналов остается неизменной с самого начала боевых действий на востоке.

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«Восстановление трансляции украинских телеканалов на четырех (на данный момент) не контролируемых Украиной РТПС и прекращение трансляции ими российских каналов возможно только путем восстановления контроля над территорией, на которой они расположены», - отмечают в ведомстве, добавляя, что данная позиция почти еженедельно доводилась до сведения правительства.

В то же время, в Госспецсвязи заявляют, что КРРТ «неоднократно предлагал некоторые способы прекращения трансляции российских каналов, но их применение выходило за пределы его компетенции и могло состояться только по решению правительства или СНБО».

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Как сообщал УНИАН, 4 февраля министр информационной политики Стець на своей странице в соцсети Facebook сообщил о том, что Кабинет министров отстранил генерального директора Концерна РРТ Пивнюка от занимаемой должности «за саботаж возобновления трансляции украинских телеканалов и радиостанций на Донбассе». Стець также сообщил, что будет создана правительственная комиссия, которая в течение 10 дней должна дать оценку его действиям и обратиться в силовые структуры с требованием открыть уголовное производство по факту содействия деятельности террористических организаций.