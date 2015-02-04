Кабмин отстранил гендиректора КРРТ за содействие трансляции телеканалов РФ на Донбассе - Стець

Кабмин принял решение отстранить гендиректора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Александра Пивнюка за саботаж восстановления трансляции украинских каналов на Донбассе.

Об этом сообщил в своем Facebook министр информполитики Юрий Стець, передает Украинская правда.

"Это именно тот человек в Государстве, который, как по мне, саботирует возобновление трансляции украинских телеканалов и радиостанций на Востоке. Он, а также его подчиненные способствуют распространению телесигнала российских телеканалов и телеканалов так называемых ЛНР, ДНР на временно оккупированных территориях", - заявил Стець.

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"Так это или нет, узнаем в течение ближайших дней от компетентных органов", - добавил он.

Стець сообщил, что во время заседания правительства Пивнюка отстранили от занимаемой должности.

Также была создана правительственная комиссия, которая в течение десяти дней должна дать оценку действиям Пивнюка, и обратиться к силовым структурам с требованием начать уголовное производство "по факту содействия деятельности террористических организаций".