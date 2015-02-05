Порошенко лишил Махницкого должности своего советника
13:13, 05 февраля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Махницкого с должности своего советника.
В июне 2014 года Порошенко назначил Махницкого своим советником / УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Махницкого с должности своего советника. Указ обнародован на официальном сайте президента.
Причины увольнения не указываются.
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С 24 февраля по 18 июня 2014 года Олег Махницкий исполнял обязанности генпрокурора. В июне 2014 года Петр Порошенко, после избрания на пост президента Украины, назначил Махницкого своим советником.
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