Порошенко лишил Махницкого должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Махницкого с должности своего советника. Указ обнародован на официальном сайте президента.

Причины увольнения не указываются.

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С 24 февраля по 18 июня 2014 года Олег Махницкий исполнял обязанности генпрокурора. В июне 2014 года Петр Порошенко, после избрания на пост президента Украины, назначил Махницкого своим советником.