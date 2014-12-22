Махницкий получил квартиру от Генпрокуратуры - журналист
00:52, 22 декабря 2014Политика
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Бывший и.о. генерального прокурора Олег Махницкий получил квартиру от Генпрокуратуры.
Махницкий получил квартиру от Генпрокуратуры, сообщил Юрий Бутусов / УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.
"Новости коррупции. Трудно в это поверить, но весьма высокопоставленный источник в прокуратуре уверяет меня, что скандально известный бывший генеральный прокурор Олег Махницкий получил... квартиру от Генпрокуратуры площадью 68 квадратных метров. Нет предела бесстыдству", - написал он.
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