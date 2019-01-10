Председательствующая в ОБСЕ Словакия заявляет о необходимости срочно урегулировать кризис в Украине

Словакия назвала ситуацию, которая произошла в Керченском проливе, одной из главных причин для беспокойства.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словакии Мирослав Лайчак заявляет о необходимости срочно урегулировать кризис в Украине, вызванный оккупацией и агрессией России.

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Об этом Лайчак заявил сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. «Сегодня, заседая в Вене, мы находимся менее чем в 60 км от столицы Словакии - Братиславы, и оттуда всего 380 км до границы с Украиной, и то, что происходит там - я говорю о кризисе в Украине и вокруг нее - является прямо-таки неприемлемым. Поэтому, я уверяю вас, что Словакия твердо чувствует срочность этого вопроса», - подчеркнул Лайчак.

«Мы намерены сосредоточить внимание на том, как конфликт можно урегулировать с помощью посредничества, решить и сделать невозможным, а также внимание на людях, живущих в условиях конфликта. То, что происходит на местах, вызывает тревогу. Как я отметил, кризис в Украине и вокруг нее и незаконная аннексия Крыма продолжаются. Ситуация в Керченском проливе и во всем регионе является главной причиной для беспокойства. Между тем, многие люди в Европе и за ее пределами продолжают страдать от воздействия затяжных конфликтов», - подчеркнул он.

Также он считает, что одно лишь осуждение такого положения дел ничего не изменит.

«Вместо этого, мы должны посмотреть на инструменты, которые нам доступны, и мы должны их лучше использовать, в том числе существующие практики и механизмы. Например, упорядоченный диалог или управление и реформа сектора безопасности. Это также означает учет возможностей, которые мы должны в большей степени оптимизировать, таких, как актуализация гендерной проблематики», - добавил действующий председатель ОБСЕ.

Кроме того, Лайчак заявил о необходимости лучшей поддержки Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.

«Во время своего председательства Словакия будет стараться пристально следить за ситуацией на месте. Мы видим много возможностей, которые можно использовать на месте - от последнего обновления обязательств соблюдать режим прекращения огня в Украине до положительного импульса в процессе урегулирования в Приднестровье», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года Словакия приняла от Италии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и заявила о важности поддержки соблюдения режима прекращения огня и отвода вооружения на Донбассе.

Министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал визит своих коллег из стран-партнеров Украины на Донбасс, в частности в Мариуполь, 15 января. В их числе действующий председатель ОБСЕ Лайчак.