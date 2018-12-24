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Украина требует присутствия миссии ОБСЕ в оккупированном Крыму – Геращенко

22:01, 24 декабря 2018
Политика
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Геращенко отметила, что Украина поднимет вопрос и о миссии ОБСЕ в Азове / фото УНИАН

Украинская сторона проинформировала партнеров по «нормандскому формату», Германию и Францию, что поднимет в Минске вопрос об усилении присутствия миссии ОБСЕ в акватории Черного и Азовского морей.

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Об этом заявила представитель Украины в контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, сообщает "Крым.Реалии".

По ее словам, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право работать на всей территории Украины, и на этом основании Украина требует ее присутствия в аннексированном Крыму.

«Нас очень волнует вопрос милитаризации когда-то туристического полуострова. В Крыму никогда не было столько оружия, сколько сегодня напичкано там. Мы требуем мониторинга этой украинской территории. Нас очень беспокоит, что Крым остается закрытым для любой наблюдательной миссии, и для СММ ОБСЕ и Красного Креста, который не допускают в тюрьмы в оккупированном Крыму, и для миссии ООН по предотвращению пыток, которая тоже не допускается до тюрем», – сказала Геращенко.

По ее словам, представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовское море и Керченсеом проливе.

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Теги: #Крым#Украина