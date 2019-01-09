СБУ выявила 360 киберинцидентов в 2018 году
13:11, 09 января 2019Политика
34 1
29 лицам было объявлено о подозрении за антиукраинскую пропаганду.
СБУ выявила 360 киберинцидентов / фото УНИАН
В течение 2018 года Служба безопасности Украины обнаружила и блокировала 360 киберинцидентов.
Читайте такжеСБУ в 2018 году разобличила более 70 человек, причастных к деятельности иностранных спецслужб
Об этом говорится в сообщении СБУ на странице в Facebook.
"В 2018 году 49 администраторов соцсетей были привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду", - заявили в спецслужбе.
Кроме того, 29 лицам было объявлено о подозрении, а 20 приговоров суда вступили в силу.
Ранее в СБУ сообщили, что в 2018 году на территории Украины предотвратили совершение 8 террористических актов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter