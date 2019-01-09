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СБУ выявила 360 киберинцидентов в 2018 году

13:11, 09 января 2019
Политика
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СБУ выявила 360 киберинцидентов / фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении СБУ на странице в Facebook.

"В 2018 году 49 администраторов соцсетей были привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду", - заявили в спецслужбе.

Кроме того, 29 лицам было объявлено о подозрении, а 20 приговоров суда вступили в силу.

Ранее в СБУ сообщили, что в 2018 году на территории Украины предотвратили совершение 8 террористических актов.

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Теги: #СБУ#кибербезопасность