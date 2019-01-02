В 2018 году СБУ предотвратила 8 терактов на территории Украины

Пять террористических актов раскрыто.

В 2018 году на территории Украины Служба безопасности Украины предотвратила 8 террористических актов.

Как сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook, пять терактов раскрыто.

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В ведомстве также отметили, что в период с 2016 по 2018 годы во время контрразведывательной деятельности СБУ предотвратила 28 террористических актов на территории страны.

Как сообщал УНИАН ранее, в течение 2018 года Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ заблокирован доступ к более 300 веб-ресурсам, которые использовались РФ в гибридной войне против Украины, а также международными преступными группировками для распространения деструктивного информационного контента.